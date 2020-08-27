МИД Беларуси вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Марцина Войтеховского. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, сообщил TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



— Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны, — сообщил Глаз.

Напомним, 27 августа в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши.



В последнее время Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область». Последний раз он сделал это сегодня, 27 августа.

— Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявил Лукашенко.

А до этого он объяснял решение о переброске большого количества военных в район Гродно 21 августа также якобы угрозой со стороны Польши.