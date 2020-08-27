Команда исследователей создала микробота, который функционирует исключительно на метаноле, разновидности алкоголя.

Робот, получивший название RoBeetle, весит 88 мг и для того, чтобы двигаться, он не нуждается в каких-либо других внешних источниках питания, таких как кабели или электромагнитные поля, пишет Futurism.

«Энергетическая плотность современных батарей настолько низка, что нам пришлось искать новые источники энергии. Мы сделали его таким легким и маленьким, потому что не полагаемся на батареи», ̶ сказал разработчик робота, Нестор Перес-Аранчибия из Университета Южной Калифорнии.

Как он работает?

Когда пары метанола сжигаются, крошечные проводки из никель-титанового сплава (искусственные мышцы робота) расширяются и сжимаются по мере остывания, позволяя тем самым RoBeetle двигаться вперед.

Согласно статье исследователей, опубликованной в журнале Science Robotics, RoBeetle ̶ это настоящая тягловая лошадь. Он способен переносить предметы в 2,6 раза больше собственного веса, а установка дополнительного топливного бака на 95 миллиграммов обеспечивает его автономной работой на протяжении почти двух часов.

Будущие полеты

На данный момент команда работает над тем, чтобы сохранить его в движении еще дольше. А также, получая финансирование от DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США), с помощью крыльев сделать так, чтобы он начал летать,

«Наше задание ̶ создать первого полностью автономного летающего робота размером с жука», ̶ добавил Нестор Перес-Аранчибия.