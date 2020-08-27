Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, передал заявление через официального представителя Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санько по поводу инцидента 26 августа в костеле Святого Симона и Святой Елены в Минске, когда силовики заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан.

— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом, — пишет архиепископ, сообщает TUT.BY.

Он напомнил, что, согласно Конституции Беларуси, люди имеют право молиться, беспрепятственно входя и выходя из храма. Блокирование выходов из святыни и создание препятствий для свободного входа и выхода людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

— В связи с этим инцидентом я полностью поддерживаю заявление, сделанное в мое отсутствие генеральным викарием Минско-Могилевской архиепископии епископом Юрием Кособуцким, и как председатель Конференции католических епископов Беларуси выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, которые по своему назначению призваны защищать основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь, — подчеркнул Кондрусевич.

Он убежден, что неадекватные и противоправные действия, произошедшие на территории Красного костела, подлежат расследованию, а виновные подлежат наказанию в соответствии с законодательством.

— Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране, — уверен глава католической церкви в Беларуси. — Молимся за нашу единственную родину Беларусь.

Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан оказалась заблокирована в здании Красного костела.

Около 20.30 корреспондент TUT.BY сообщила, что на площади Независимости появился ОМОН, начался разгон протестующих. Некоторые побежали в костел, после чего силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе и нашего журналиста, и заблокировали двери. На площади в это время начались задержания.

По данным журналиста, так в костеле оказались около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу.

Спустя примерно 40 минут люди смогли покинуть здание костела, площадь к тому времени уже опустела. Территорию патрулировали несколько силовиков.