Фуру с 20 тоннами помощи, которую в Польше собрали для белорусских протестующих, не пускают в Беларусь.

Грузовик уже 12 часов ждёт разрешения на въезд в Беларусь, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на главу офиса польского премьера Михала Дворчика.

На белорусской границе посчитали, что на польский груз у перевозчиков не хватает всех необходимых документов. Михал Дворчик уверяет, что они имеются.

Гуманитарную помощь белорусам собрал профсоюз «Солидарность». В основном, в грузовике продукты. «Солидарность» запустила программу помощи Беларуси и выделила на неё 1 миллион злотых.

— Как профсоюз, мы обязаны помочь так же, как 40 лет назад нам помогали другие люди со всего мира, когда мы боролись за свободу и демократию, — сказал Марек Левандовский, член профсоюза «Солидарность».