Недавно о санкциях заявили другие две балтийские республики — Литва и Латвия, пересмотреть ранее озвученные меры намерены и главы МИД ЕС.

Запрет на въезд в Эстонию будет введен для ряда граждан Беларуси, предположительно ответственных за «фальсификацию выборов президента» страны, а также за насилие и нарушение прав человека, которые имели место в послевыборные дни, сообщает Sputnik.

Постановление о введение точечных санкций было представлено главой МИД Эстонии и принято в четверг на заседании правительства, такая информация размещена на сайте эстонского правительства.

Сообщается, что запрет на въезд в Эстонию может коснуться лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они отвечают за фальсификацию выборов президента Беларуси, а также связанное с этим насилие и нарушение прав человека, что они могли способствовать этому.

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

В сообщении пресс-службы правительства также содержится напоминание, что Эстония не признает результаты прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов, поскольку, по мнению властей республики, выборы не были ни свободными, ни честными.

Санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Европейский союз.

Список конкретных лиц свои приказом утвердит эстонский министр иностранных дел. Кто именно попал в список, и сколько фамилий он включает, в сообщении пресс-службы правительства не уточняется.