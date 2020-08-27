БПС-Сбербанк, Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк и другие банки временно прекратили выдачу кредитов физическим лицам.

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — говорится в сообщении банка.

В сообщении отмечается, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена «с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана».

«Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке», — добавили в банке.

БПС-Сбербанк входит в число системообразующих банков Беларуси.

С 28 августа также все кредиты будут приостановлены в Технобанке. «Информацию о возобновлении можно отслеживать на нашем сайте или можете писать в чат», — сообщили в банке.

Абсолютбанк сообщает, что кредитование временно приостановлено.

Не выдает потребительские кредиты сейчас также Белгазпромбанк.

С 26 августа БТА Банк временно приостановил выдачу потребительского кредита «Универ».

Кредитование в РРБ-Банке приостановили еще с 18 августа.

Белорусский народный банк приостановил с 25 августа выдачу физлицам кредитов на автомобили и недвижимость.