Оператор А1 сообщает о восстановлении предоставления услуги мобильного интернета в полном объеме.

«По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1», — сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе компании.

Ранее мобильный оператор А1 предупредил об ухудшении качества интернета по требованию госорганов.

«По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорилось в сообщении.

Компания предупредила, что «исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги».