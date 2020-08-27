«А кто будет работать?» — «Россиян завезут». Что происходит в РНПЦ «Кардиология», где уволен директор Мрочек

Утром 27 августа директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек подписал приказ о своем увольнении — так решил его наниматель, то есть Минздрав. В 12 часов дня в РНПЦ приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, чтобы встретиться с коллективом врачей, пообщаться и объяснить, почему со своего поста внезапно уходит известный кардиолог, который возглавлял клинику с 2007 года. TUT.BY побывал на этой встрече.

В коротком разговоре с TUT.BY Александр Мрочек объяснил: накануне, 26 августа, с ним был разговор об увольнении, приказ об этом он увидел утром следующего дня, во время визита в Минздрав. В нем было написано, что трудовые отношения с Александром Мрочеком прекращены по инициативе нанимателя.

Узнав об увольнении, коллектив РНПЦ «Кардиология» составил обращение в Администрацию президента, Совет министров, Министерство здравоохранения и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. За несколько часов подписи под ним заполнили почти девять листов.

— Много кто на операциях сейчас, поэтому подписи поставили не все, кто хотел, — говорят сотрудники.



В обращении сотрудники РНПЦ просят сохранить в должности академика Национальной академии наук, профессора, доктора медицинских наук Александра Мрочека, «который за время своего руководства с 2007 года вывел кардиологию Республики Беларусь на неоспоримо высокий международный уровень».

В 12.01 в зал вошли и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и Александр Мрочек. Все врачи в зале — а их собралось более 200 — встретили своего уже бывшего директора громкими аплодисментами. Аплодирует и Дмитрий Пиневич.

Александр Мрочек жестом показал, что уже хватит, но врачи не переставали аплодировать на протяжении пяти минут.

— Браво! — в какой-то момент раздалось в зале.

В начале своей речи Дмитрий Пиневич сказал, что присоединяется к аплодисментами коллег, поскольку знает Александра Мрочека как талантливого кардиолога и руководителя.

— Но сегодня я пришел к вам с грустной новостью: Александра Геннадьевич работает крайний день.

Дмитрий Пиневич отметил, что знает бывшего руководителя РНПЦ около 20 лет. За время его работы в РНПЦ многое изменилось в кардиологии.

— Может, хватит уже? Мы все это прекрасно знаем! Давайте по существу, — крикнули врачи из зала.

— Я дал оценку, — парировал Пиневич.

— Мы и так все знаем про Александра Геннадьевича!



Дмитрий Пиневич отметил, что за время работы в министерстве он изучил потенциал, который есть у каждого руководителя.

— На мой взгляд, те задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей. Поэтому сейчас я произвожу смену кадров. Имею полное право решать судьбу данного учреждения, — сказал Пиневич.

Дмитрий Пиневич вручил Александру Мрочеку букет и после этого передал ему слово. Он долго не мог начать говорить — было заметно, что реакция коллег очень растрогала Александра Геннадьевича.

Коллектив вновь встал со своих кресел и поддержал его громкими и длинными аплодисментами.

— Говорить достаточно сложно, — начал свою речь Александр Мрочек. — Хочу поблагодарить вас за все, что было. И извиниться за все, что было. Не все проходило гладко. Мы были в разных ситуациях. Были как и успехи, так и ситуации, когда нужно было сплотиться и единым фронтом исправлять огрехи. Все было, как любом коллективе.

— Почему было? — спросил кто-то из зала.

— Наверное, приходит время. Давайте вспомним, что мы сделали, как бы нас ни оценивали. Кардиология стала совсем другой. Потому что вы это сделали, — с акцентом на каждом слове сказал Александр Геннадьевич.

— Это сделали мы вместе! — подчеркнули врачи.

— Я всех вас люблю. Искренне разочарован расставанием, — сказал напоследок Александр Мрочек.



Его слова в очередной раз проводили аплодисментами.

После этого слово взяла профессор Светлана Георгиевна Суджаева.

— Дмитрий Леонидович, сейчас сложное время для Беларуси. А вы белорус, судя по фамилии. Будьте с народом. Пожалуйста, мы просим вас и настаиваем оставить академика Мрочека директором центра. Дмитрий Леонидович, вы приказ этот написали. И в ваших силах, что бы вы ни говорили, отозвать этот приказ. Мы настаиваем на отзыве и просим оставить нашего директора. У нас слаженный коллектив, а потому и высокий коэффициент полезного действия. Новый директор будет входить полгода в курс дела, что скажется на качестве оказания медицинской помощи. Справедливость требует, чтобы Мочек остался на этой должности. В чем он не прав? В том, что не противоречил нашим призывам «Нет насилию»? Так я и сейчас это повторю. Мы, врачи, против насилия.



— Просим! — скандировали сотрудники.

Дмитрий Пиневич ответил, что в его выступлении не прозвучало ни слова о насилии, а в его решении нет никакой политической подоплеки. Он сказал, что о задачах, которые стоят перед центром и службой, он поговорит с врачами через несколько дней. И на этом, спустя 20 минут, ушел.

После этого зал погрузился в смятение: что делать дальше?

Один из врачей выступил с предложением.

— Мы понимаем, что это все ложь. Если вы готовы что-то делать, а не хлопать в ладоши, пишите заявления. Но пускай каждый решает за себя.

Другой врач предложил действовать в рамках правового поля и не писать заявления, поскольку от этого пострадают пациенты.

— Давайте писать письма и ставить подписи, — предложил он.

— Да, и их благополучно выбросят в мусорку.

— А кто тогда будет работать? — не утихали споры.

— Россиян завезут, например, — послышалось из зала.

После встречи часть врачей осталась обсуждать, что делать дальше и как отстоять своего директора.