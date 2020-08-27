1340 студэнтаў і выпускнікоў механіка-матэматычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта звярнуліся да дзяржаўных органаў Беларусі, паведамляе Наша Ніва.



Вось што яны пішуць.

«Мы не можем мириться с насилием и не хотим молчать.

9 августа в нашей стране прошли выборы Президента Республики Беларусь. Эти выборы прошли с массой нарушений:

выборы не были открытыми и гласными;

независимые наблюдатели не были допущены на избирательные участки;

на многих избирательных участках было завышено количество проголосовавших избирателей;

на членов избирательных комиссий оказывалось давление;

многие избирательные участки не продемонстрировали протоколы о результатах голосования.

Все вышеперечисленные факты противоречат Избирательному кодексу Республики Беларусь, а также Конституции Республики Беларусь, а значит проведённые выборы не должны быть признаны.

Последние несколько дней мы наблюдаем жесточайшее применение силы к мирным протестующим со стороны силовых структур. Многие наши соотечественники были избиты и обстреляны во время мирных демонстраций. Несколько человек было убито. Было задержано много граждан, не имевших непосредственного отношения к демонстрациям и протестам. Людей в тюрьмах избивают и пытают. Такие нечеловеческие действия силовых структур незаконны, неприемлемы и нарушают Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь).

Мы не можем спокойно наблюдать за всем этим. Мы хотим жить в стране, где выборы проходят честно, без фальсификаций и на равных условиях для всех кандидатов, где милиция обеспечивает безопасность граждан, а не угрожает их жизни и здоровью.

Мы хотим уважения наших прав и свобод, включая свободу слова, мнений и собраний. Мы хотим не бояться выходить на улицу в своём городе. И мы хотим открыто выразить свой протест.

Мы, нижеподписавшиеся, требуем:

1. Прекратить подавление мирных протестов силовым путем и остановить насилие в отношении мирных граждан;

2. Привлечь к ответственности всех силовиков, виновных в избиениях и убийствах протестующих;

3. Освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных за участие в мирных протестах, и прекратить их дальнейшие преследования;

4. Признать проведённые 9 августа выборы недействительными и провести новые честные выборы».