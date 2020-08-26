25 августа после акции в поддержку учителей задержали врача-онколога Дмитрия Александрова. Эту информацию TUT.BY подтвердила его супруга Виолетта Кашаед.

Днем 25 августа Виолетта и Дмитрий пришли к Министерству образования, чтобы поддержать учителей. Когда они возвращались к своей машине, из микроавтобуса выбежало шесть сотрудников ОМОНа и задержали Дмитрия, пишет телеграм-канал «Мотолько помоги». Где находится супруг, Виолетта не знает. По данным правозащитников из лишенного регистрации центра «Вясна», он в изоляторе на Окрестина.

Дмитрий Александров работает онкологом-хирургом в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Как указано на сайте медучреджения, он является высококвалифицированным специалистом, владеет полным объемом хирургических вмешательств, выполняемых в отделении опухолей головы и шеи.