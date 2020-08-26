Белстат сообщает, что сумма чистого убытка белорусских предприятий за январь — июнь выросла в 5,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,035 млрд рублей.

При этом убытки в промышленности выросли в 5,3 раза, до 1,4 млрд рублей.

Сумма убытков в строительстве возросла в 7,8 раза, до 1,5 млрд рублей.

Убытки транспортной отрасли увеличились в 12,6 раза, до 424,5 млн рублей.

Убытки гостиниц выросли в 24 раза, до 243 млн рублей.

Убытки в финансовой и страховой деятельности возросли в 4 раза, до 6,4 млн рублей.

Убытки в операциях с недвижимостью увеличились в 13 раз, до 59 млн рублей.

Убытки в здравоохранении и социальных услугах выросли в 12 раз, до 28,3 млн рублей.

Убытки в сфере административных услуг возросли в 5,4 раза, до 3,8 млн рублей.

Убытки бизнеса в творчестве, спорте, развлечении выросли в 2,4 раза, до 28,5 млн рублей.

Убытки предприятий информации и связи увеличились на 50%, до 27 млн рублей.

В научной и технической деятельности отрицательный финансовый результат вырос на 21%, до 27,7 млн рублей.

Количество убыточных компаний в стране возросло на 32%, до 1266 субъектов. Таким образом, доля убыточных в общем числе достигла 18,6%.

Сумма чистого убытка на 1 организацию выросла в 4,3 раза, до 3,2 млрд рублей.

Выручка белорусских предприятий в первом полугодии увеличилась на 1,6%, до 117,8 млрд рублей.

Объем чистой прибыли в экономике снизился на 62%, до 2,7 млрд рублей.