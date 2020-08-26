В День Независимости Украины состоялась премьера нового фильма, посвященного расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Авторы ленты в сотрудничестве с правоохранителями пошагово воспроизводят ход расследования и то, как следователи вышли на подозреваемых в совершении этого преступления

В документальном фильме впервые обнародован ряд доказательств, которые могут поколебать уверенность общества в невиновности задержанных Кузьменко, Антоненко и Дугарь

Масштабная полицейская фальсификация или виртуозное расследование, которое задело многих и посягнуло на святое? Поиски убийц известного журналиста Павла Шеремета в течение всего хода расследования получали кардинально противоположные оценки. Однако преимущественно оно провоцировало обвинения в адрес полиции. Сначала – за слишком медленное следствие и отсутствие хоть каких-то результатов. Затем – за то, что результаты и подозреваемые таки появились.

В декабря 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета были задержаны волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и музыкант Андрей Антоненко. Известие об этих громких задержаниях всколыхнуло и возмутило общество. А срочно созванная пресс-конференция при участии министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапки и даже самого президента Украины Владимира Зеленского породила больше вопросов, чем дала ответов, и стала мощным источником мемов.

Вопросы и белые пятна в обнародованной информации о ходе расследования. Десятки судебных заседаний по каждому из подозреваемых. Сотни публикаций, посвященных самому громкому делу последних лет. И тысячи обвинений в адрес правоохранителей, следователей, экспертов, причастных к расследованию. До тех пор, пока правоохранители не решились приоткрыть карты и дать ответы на самые острые вопросы и обвинения.

В документальном фильме, снятом режиссером Елизаветой Татариновой в сотрудничестве с Национальной полицией, нет ответа на вопрос, кто же убил Павла Шеремета. Ответ следствию и обществу еще предстоит найти. Однако здесь есть пошаговый рассказ о том, как проходило расследование, почему следователи приходили к тем или иным выводам, как и почему в поле зрения следствия попали те, кого сегодня подняли на знамена невинно заключенных. В фильме также раскрываются ранее неизвестные аргументы, доказательства и выводы расследования, которые способны заставить задуматься даже тех, кто до этого был категорически убежден в непричастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к этому циничному убийству.

Предлагаем ознакомиться с документальным фильмом Татариновой – и попробовать самостоятельно расставить знаки препинания в извечной фразе «Обвинить нельзя оправдать». Ведь за многочисленными спорами, спекуляциями и политическими противостояниями в этой истории затерялось главное: необходимость найти и наказать настоящих убийц. Кем бы они ни были.

Убийство Павла Шеремета больше было похоже на показательную казнь. Его взорвали в собственном автомобиле в самом центре Киева утром 20 июля 2016 года – на глазах у сотен свидетелей. Оттуда, с места преступления на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, и началось расследование, результаты которого впоследствии спровоцируют многочисленные массовые акции протеста.

«Исходные данные» у правоохранителей, которые взялись расследовать убийство журналиста, были крайне ограничены. Ведь пытаясь потушить горящее авто, пожарные воспользовались химической пеной, которая уничтожила даже надежду на сохранение любых биологических следов: ДНК, волос и тому подобного.

Поэтому основной ниточкой для следователей стали опросы тысяч потенциальных свидетелей, просмотр сотен часов записей с видеокамер и анализ 80 млн телефонных соединений вблизи места совершения преступления.

«Немые» свидетели преступления

«Всего оперативным подразделением было обнаружено 201 камеру на фасадах домов, из которых была получена информация. Записи охватывали период от одного дня до нескольких месяцев», — объясняет старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины Василий Бирко.

Наконец внимание следователей привлекли мужчина и женщина, которых зафиксировали неподалеку от места проживания Шеремета. Попал на камеры также непосредственно процесс закладки взрывчатки под автомобиль журналиста – все той же женщиной.

Обратили внимание стражи порядка и на еще одну женщину, которая, по их мнению, выполняла роль разведчицы – и выявляла все камеры, установленные по маршруту, которым в ночь перед убийством Шеремета двигалась загадочная парочка.

«Следственно-оперативной группой было установлено, что к совершению данного преступления причастна группа лиц. Были разведчики, которые изучали расположение видеокамер в месте совершения преступления, в районе места жительства потерпевшего, которые изучали его образ жизни, маршрут движения. Также мы понимаем, что были лица, которые выполняли роль закладчикив, то есть лица, которые непосредственно заложили взрывчатку под автомобиль потерпевшего Павла Шеремета. Также было лицо, которое привело в действие это взрывное устройство дистанционно и совершило убийство журналиста», — рассказывает Вадим Дзюбинский, глава Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

«Следствие обратило внимание на девушку, которая появлялась на камерах наблюдения в определенных частях маршрута будущих закладчиков и делала определенные нелогичные действия для простого прохожего. Она быстро и оперативно делала фотографии видеокамер и пыталась это скрыть», — дополняет коллегу первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Шаг за шагом, камера за камерой правоохранители устанавливали маршрут загадочной парочки закладчиков – в обратном порядке, от автомобиля, где они заложили взрывчатку и до момента, где они впервые попадают на видео. Следователи уверяют: неизвестные мужчина и женщина пытались двигаться дворами, чтобы как можно меньше попадать в поле зрения камер видеонаблюдения. Но начальная и конечная точки их ночной «прогулки» к машине Шеремета у правоохранителей не вызывает никаких сомнений: арка на улице Гончара. Вместе с журналистами следователи проходят весь маршрут неизвестных – и в конце концов возвращаются на то же место, с которого стартовали.

После закладки взрывчатки злоумышленникам оставалось только привести ее в действие, когда в автомобиле будет сам Шеремет. По версии следствия, это утром сделала женщина с ночного видео.

«Эта женщина появляется утром, проходит часть маршрута, также осматривает местность. В определенном квадрате она исчезает и вероятно переодевается, потому что мы на отдельных фрагментах видеозаписей видим наверное эту женщину, но в другой одежде. После этого, по версии следствия, она находится в недостроенном старом здании, откуда очень хорошо видно автомобиль Шеремета, припаркованный возле его дома. Наверняка там этот человек находится. И после того, как Шеремет садится в автомобиль и отправляется на работу, она приводит в действие взрывное устройство. После этого, опять же, наверное, переодевается и мы видим ее снова на маршрутах, как она покидает место преступления быстрой походкой. Она идет в сторону метро «Университет», где мы ее потеряли и после этого больше не видели», — рассказывает Коваль.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они уже 4 года сталкиваются с категорическим нежеланием Службы безопасности Украины предоставить следственной группе видео с нескольких камер наблюдения. Те видеозаписи сотрудники СБУ изъяли сразу после убийства вместе с камерами – и в ответ на многочисленные обращения Нацполиции отделываются отписками. Одна из камер была направлена прямо на заброшенный недострой, откуда, по версии следствия, было активировано взрывное устройство.

«Эта видеозапись возможно помогла бы следствию установить личность или особые приметы женщины, которая это совершила. Владелец видеозаписи сообщил, что эту видеозапись вместе с видеорегистратором у него изъяли работники СБУ. И по возвращении видеорегистратора видеозапись уже отсутствовала», — рассказал Дзюбинский. Он также добавил, что многочисленные просьбы следователей в СБУ предоставить копию этого и других видео до сих пор остаются без ответа. Хотя бы одно из таких «пропавших» видео загадочным образом мелькнуло в фильме-расследовании Дмитрия Гнапа в 2017 году.

От обстоятельств преступления – к подозреваемым

Особое внимание в фильме уделено взрывному устройству, явившегося орудием убийства Шеремета. Правоохранители расшифровывают информацию о «половинке МОНки», которая в свое время стала мемом и активно использовалась адвокатами подозреваемых для высмеивания выводов следствия. На самом деле, речь идет не о распиленной пополам мине, как это могло показаться из интернет-мемов, а о том, что штатная боевая мина была выхолощена в кустарных условиях и для изготовления взрывного устройства была использована лишь половина взрывчатки, которая в ней была. При этом, эксперты уверяют: мина, из которой изготовлено взрывное устройство Шеремета, имела особые «приметы»: она была изготовлена на базе МОН-50. А поражающий элемент в ней, в отличие от подавляющего большинства таких боеприпасов, был достаточно редким: мина была начинена не «шариками», а так называемыми «роликами» — кусками металлической проволоки, порубленной на части и вложенной в нижнюю часть МОН-50, сверху покрытого гексогеном с пластификатором. Кстати, сам гексоген также не так просто достать – использование тротила для создания взрывчатки куда более распространено из-за его большей доступности. Об этом свидетельствуют выводы экспертов-взрывотехников, в частности, ФБР, исследовали остатки взрывчатого вещества, найденного на месте убийства.

«В Украине МОН-50 представлены в основном с поражающими элементом в виде шариков. Поэтому большую роль сыграет в дальнейшем, когда мы выйдем на подозреваемых, то, что поражающие элементы взрывного устройства по делу Шеремета включали в себя именно ролики», — объясняет Коваль.

«Было установлено, что преступники использовали взрывное устройство с взрывчатым веществом примерно 400 г в эквиваленте тротила. Это половинчатый заряд мины МОН-50. То есть мы понимаем, что сила взрыва была занижена именно путем переработки штатной МОН-50», — дополняет Дзюбинский.

Эти выводы следствия были подтверждены двумя следственными экспериментами.

Именно поэтому правоохранители и взялись анализировать преступления, совершаемые с помощью подобных устройств, при изготовлении которых вероятно использовались такие же мины, а точнее – их содержание и созданные на его основе взрывные устройства.

И именно так, через неудачное покушение на предпринимателя из города Косов Чекурака, для совершения которого было использовано почти идентичное взрывное устройство, в поле зрения следователей попадают супруги Владислав и Инна Грищенко, которые в свое время находились на Донбассе в составе добробатов. А через них, когда эксперты однозначно заверили, что на видео не они – на сожителя Юлии Кузьменко Петра Кияна, который стал связующим звеном между волонтеркой, Яной Дугар и Андреем Кузьменко. Грищенко же сейчас фигурируют в расследовании как люди, которые могут быть причастны к изготовлению и передаче взрывного устройства, с помощью которого был убит Шеремет.

В частности, правоохранители установили, что накануне убийства Шеремета Кузьменко с Кияном возвращаются с отдыха в Одесской области. Они уверяли, что уставшие с дороги отдыхали дома. Однако оперативники установили, что Киян сразу по возвращении в Киев встречался с Андреем Антоненко в центре города. 18 июля Киян и Антоненко несколько раз созванивались, а потом, согласно анализу биллинговых данных мобильных операторов встретились – и были вместе до 3:00 ночи.

Опровергли правоохранители и версию Юлии Кузьменко относительно задержки самолета, на котором вернулся с отдыха ее сын и которого она в 3 ночи встречала в Борисполе: по данным пограничников самолет прилетел вовремя, а восстановленные данные с телефона Кузьменко позволяют утверждать – в 3 ночи она находилась в центре Киева…

Подобных нестыковок в деле – немало. Правоохранители утверждают: сейчас они опровергли все алиби, которые выдвигали адвокаты подозреваемых. Однако признают: белых пятен в обстоятельствах этого преступления до сих пор немало. И именно заполнения этих белых пятен и установления реальных убийц, их сообщников и мотивов – в интересах не только правоохранительных структур, но и всего общества.

Большое внимание в фильме уделено обоснованию тех или иных аргументов следствия, уместности и обоснованности тех или иных экспертиз. Неоднократно высмеянная защитниками подозреваемых экспертиза движения проведена группой экспертов во главе с британским специалистом Айвон Бирчем не вызывает сомнения ни у отечественных, ни у зарубежных специалистов, которые были привлечены к расследованию.