Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, дала интервью DW.

Отвечая на вопрос о том, что она намерена делать, если станет временным президентом, в те несколько месяцев, пока страна будет готовиться к новым выборам, сказала, что вокруг нее уже «образовалась команда из специалистов», которые помогут ей «в этот сложный период».

«Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно – на подготовку к новым честным и прозрачным выборам», – отметила Тихановская.

За время пребывания Светланы Тихановской в Вильнюсе , где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были «очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав». Президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.

Российская сторона пока воздерживается от контактов со Светланой Тихановской и членами Координационного совета, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению. «Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении», – подчеркнула она.

Светлана Тихановская заявила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси. «Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям», – подчеркнула она.