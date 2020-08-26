«Света, что нам делать?» — «Жить по-честному». Как педагога уговаривали подписать сфальсифицированный протокол

На YouTube появилось еще одно аудиосвидетельство, как проходило голосование на выборах президента в Витебске: председатель участковой избирательной комиссии № 26 в СШ № 44 Марина Печень заставляет коллег подписать сфальсифицированный протокол. Отметим, что это все та же 44-я витебская школа, в которой ранее появилась аудиозапись, подтверждающая, как, предположительно, глава района Сергей Сташевский заставлял учителей на участке № 25 изменить протокол после выборов, пишет TUT.BY.

На новой записи слышен разговор председателя участковой комиссии воспитателя продленки витебской СШ № 44 Марины Печень с ее членами.

Марина Печень и коллеги просят подписать «второй» протокол, который отличается от настоящего, учительницу, к которой все обращаются «Света». Светлана возражает:

— Здесь неправда, Марина Николаевна.

— Я понимаю, что здесь неправда, Света, — соглашается Марина Печень.

Далее некоторые фразы произнесены неразборчиво.

— И как я буду своему ребенку в глаза смотреть? — спрашивает член комиссии Света. (Судя по всему, это учитель младших классов Светлана Шунякова. Из всех членов комиссии только ее имя в подписанном протоколе начинается на С. И только ее подписи в нем нет. — Прим. TUT.BY).



— Света, как ты не можешь понять: их снимут завтра [предположительно, речь о сфальсифицированных протоколах].

— Марина, я тебя просила: не вмешивай меня [во все это]. Я не хотела [быть в комиссии]. Я в мае тебе об этом говорила.

— Конец [предположительно — фальсификациям при подсчете голосов на выборах] будет, но, наверное, не в этот раз.

— Пусть будет конец, но не с моей подписью. Хотите, подделывайте [мою подпись].

— Но у меня документы не примут, Света, — пытается уговорить коллегу Марина Печень.

— Марина, не дави мне на совесть. Я не знаю, как мне спать, если я подпишу это.

Светлану «берут в оборот» и другие коллеги:

— У нас есть дети, мы все за них боимся. Есть кредиты.

— Вот именно: у меня есть дети, — отстаивает свою позицию Светлана.

В какой-то момент в помещении слышны мужские голоса:

— Девушки, вам помочь?

— Нет, пока все хорошо.

Светлану опять начинают «обрабатывать».

— Я не смогу выехать, пока не будет до конца подписан протокол, — говорит председатель комиссии.

— Ну как так, Марина? — недоумевает Светлана. — Даже близко там [в протоколе] нет того, что правда!

— Я понимаю это все. Света, у меня у самой вот здесь вот [предположительно, показывает на горло], — уверяет Печень.

— Я вас умоляла: не ставьте меня никуда, — почти со слезами говорит Светлана.

Женщины продолжают эмоционально обсуждать происходящее.

В помещение снова заходит мужчина:

— Может быть, нам вмешаться в этот процесс?

— Нет, не надо, — уверяют его женщины.

— А вы сегодня спать будете вообще? — спрашивает у коллег Светлана.

— Давайте не будем громко общаться, привлекать к себе внимание, — уходит от ответа на вопрос Печень.

В конце концов Светлану доводят до слез, но она не подписывает протокол.

Одна из коллег у нее спрашивает:

— Света, что нам делать?

— Жить по-честному, — отвечает педагог.

TUT.BY не смог получить оперативный комментарий по ситуации ни у одного из предполагаемых участников.

Мы дозвонились только директору СШ № 44 Витебска Сергею Питаленко.

— Вот уже вторая аудиозапись из вашей школы попала в интернет.

— К сожалению.

— Скажите, на этой записи разговаривают между собой сотрудники вашей школы?

— Не знаю. Не буду комментировать. Как говорится, я на паузе. Я был на участке № 25, занимался своей работой. И что происходило на участке № 26, не знаю.

— Мы можем получить комментарии относительно этой записи у участников разговора — Марины Печень и Светланы Шуняковой?

— Они все в отпуске. В школе их нет.

Напомним, в этой же самой витебской школе — № 44 — только на соседнем участке, № 25, комиссия во главе с председателем, директором этой СШ Сергеем Питаленко, сдала достоверный протокол голосования — и там победила Светлана Тихановская.

Тогда членов комиссии вызвал на разговор глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский. Чиновник выяснял, каким образом оказалось, что на этом участке большинство голосов набрала Тихановская. В итоге он заставил учителей переписать протокол. Об этом есть аудиозапись, она появилась в Сети 10 августа. В разговоре чиновник, напомним, ссылался на результаты комиссии № 26.

— Я вам скажу, что ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально рассматривали каждую страничку. У них, по предварительным подсчетам, за третьего кандидата (в бюллетене третьим по счету был Александр Лукашенко. — Прим. TUT.BY) порядка 75%, за то, что у вас тут очень много, — где-то порядка 15%. Это отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району, поэтому мне не хочется, чтобы вы были единcтвенными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь — здравым смыслом, гордостью, ответственностью — выбился из общей массы.