Традиционная акция протеста прошла в Минске на площади Независимости вечером 26 августа. Её отличие от предыдущих было в том, что милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.
Ещё перед акцией к площади было подогнано много автозаков. Милиционеры группировались с разных сторон площади — за педуниверситетом, за Красным костёлом.
Около 20:30 акцию начали жёстко разгонять, прошёл хапун. Количество задержанных неизвестно.
Около 100 человек оказались заблокированными в Красном костёле.
Еврорадио вело стрим с акции на площади.