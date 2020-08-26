Традиционная акция протеста прошла в Минске на площади Независимости вечером 26 августа. Её отличие от предыдущих было в том, что милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

Ещё перед акцией к площади было подогнано много автозаков. Милиционеры группировались с разных сторон площади — за педуниверситетом, за Красным костёлом.

Около 20:30 акцию начали жёстко разгонять, прошёл хапун. Количество задержанных неизвестно.

Около 100 человек оказались заблокированными в Красном костёле.

Еврорадио вело стрим с акции на площади.