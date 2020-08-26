Паспорта российских журналистов, которых выслали из Беларуси и поставили штамп о запрете на въезд в республику в течение пяти лет, теперь считаются в России недействительными. Об этом РИА Новости заявили в МВД РФ.

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ „Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации“ запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — говорится в комментарии ведомства.

Административную ответственность за недействительные паспорта журналисты не понесут, поскольку в этом нет их вины, добавили в МВД.

В ходе разгона протестных митингов после президентских выборов 9 августа в Беларуси (на них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко) правоохранительные органы страны задержали почти семь тысяч человек. Среди них оказались граждане России, в том числе освещавшие протесты журналисты РИА Новости, «Дождя», Znak.com, Daily Storm и спецкор «Медузы» Максим Солопов.