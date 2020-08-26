«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства», — заявила член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова.

Мария Колесникова — соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета оппозиции в стране — вечером во вторник, 25 августа, выступила с заявлением, ставящим под вопрос статус нынешнего правительства РБ.

В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале экс-банкира Виктора Бабрико, Колесникова напоминает о том, что «17 августа правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом» и что срок действия полномочий нынешнего президента Беларуси истекает 5 ноября.

Почему КС считает статус правительства Беларуси спорным

«Согласно 83 статье Конституции РБ, только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство, — говорит Колесникова.

«До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено», — подчеркивает оппозиционер, напоминая, что нынешнее правительство было назначено Александром Лукашенко 19 августа (то есть после выборов, но до инаугурации нового президента. — Ред.)

Кроме того, соратница Тихановской обращает внимание на то, что по Конституции Беларуси премьер-министр назначается с согласия Палаты представителей, «и только после этого может быть сформирован состав нового правительства». «На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — резюмирует Колесникова.

Павел Латушко осудил «бездействие» белорусских депутатов

В тот же день, 25 августа, еще один член президиума Координационного совета — Павел Латушко — выложил в интернет видеообращение, в котором осудил «бездействие» членов Палаты представителей на фоне последних событий в стране.

«109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране, и ничего не делают», — заявил он. «Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие», — добавил Латушко.

Ранее, 24 августа, председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал создание Координационного совета оппозиции в Беларуси «неконституционным». По мнению Александра Лукашенко, деятельность КС — это «попытка захвата власти в стране».

20 августа СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета.

Цели Координационного совета оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям : прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов.

В документе указывается также, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании конституции. «Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса», — подчеркивается в резолюции.