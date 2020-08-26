Члены президиума Координационного совета записали видеообращение, в котором призывают чиновников и должностных лиц перестать давить на них и «прятать голову в песок».

«Сегодня и завтра члены Президиума Координационного Совета вызываются на допрос в Следственный комитет по уголовному делу. На фоне всего этого мы хотим выступить с обращением. Мы призываем всех должностных лиц, принимающих сегодня решения о судьбе страны, перестать прятать голову в песок. Давление на членов Президиума Координационного Совета так же бессмысленно, как надежда на то, что белорусы забудут о произошедшем или простят тех, кто совершал преступления.

Президиум Координационного Совета избирается из состава Совета. После возбуждения уголовного дела мы получили сотни заявок, а после сегодняшних угроз, уверены, получим и тысячи.

Каждый белорус, который нас поддерживает и хочет перемен к лучшему, может вступить в совет. Нас – большинство. Это наша страна. Мы – белорусы, Координационный Совет – это мы. Других белорусов у этой власти не будет, и с нами придется считаться.

Мы хотим видеть миллион заявок, мы ходим видеть миллион новых лиц, за каждым из которых – друзья, родственники и знакомые. Мы не дадим замолчать и забыть то, что произошло, и требуем расследования и привлечения к ответственности всех виновных, восстановления законности и справедливости», — сказали члены президиума Координационного совета.

Записаться в Совет можно через форму здесь.