Комитет государственного контроля проводит проверку деятельности ЗАО «БелКП-Пресс», которое издает газету «Комсомольская правда в Беларуси».

«Проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО в установленном законодательстве порядке», — рассказали корреспонденту агентства «Интерфакс-Запад» в пресс-службе КГК.

Ранее информацию о том, что в ЗАО «БелКП-Пресс» пришли представители КГК подтвердила порталу Onliner генеральный директор компании Наталья Галезник. Госконтроль, по ее словам, проверяет офисную технику, в том числе служебные компьютеры.

«Внеплановая проверка Госконтроля вместе с налоговой. Причины не объясняют, ссылаются на указ №510. Пришли 6 человек, пока мы работаем. Проверили служебные компьютеры генерального директора, юриста компании, проверили наши серверы», — сказала Наталья Галезник.