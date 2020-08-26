Заявления актеров и сотрудников Купаловского театра об увольнении удовлетворены.

Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе театра.

На данный момент уволено 58 человек. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.

Из них 36 человек — актеры, остальные сотрудники театра. Еще несколько артистов планируют подать свои заявления в ближайшее время.

— Сярод зволеных — народныя артысты Беларусі Зоя Белахвосцік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Беларусі Алена Сідарава, Юлія Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, Наталля Качаткова і Георгій Маляўскі. Артысты Павел Харланчук, Раман Падаляка, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч, Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей. Мастацкі кіраўнік Мікалай Мікалаевіч Пінігін і ўсе рэжысёры. У тэатры не застаецца ніводнага рэжысёра, — сообщили в пресс-службе.

До сегодняшнего дня в труппе театра числилось 57 человек. Таким образом их осталось 21. Среди них есть те, кто уже многие годы не выходит на сцену.

13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие по отношению к мирным гражданам и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. 16 августа директор театра Павел Латушко и другие актеры Купаловского подписали открытое обращение к белорусам, и в частности к армии. Авторы обращения призвали к немедленной отставке и возбуждению уголовных дел против тех, кто отдавал «злачынныя загады» и «усіх службовых асоб, вінаватых ці тых, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў».

17-го Павел Латушко был уволен. 18-го актеры заявили министру культуры Юрию Бондарю, который приехал в театр, что увольняются. Утром следующего дня, когда истек срок ультиматума, купаловцы не смогли попасть в свой театр, который оказался заблокирован. Официальная версия — санитарный день, объявленный из-за коронавируса.

21 августа Купаловский театр ушел на простой. Причина проста: показывать спектакли теперь невозможно. В тот же день актеры и сотрудники театра написали около 80 заявлений на имя Валерия Громады, часть из которых были сегодня удовлетворены.