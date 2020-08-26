Евросоюз не оставит без ответа нарушения прав человека и принципов демократии в Беларуси, заявил Хайко Мас. Глава МИД ФРГ осудил задержания и допросы членов Координационного совета по трансферу власти.

Евросоюз не намерен «оставлять без ответа серьезные нарушения прав человека и еосновополагающих принципов демократии» в Беларуси. С таким заявлением министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил в среду, 26 августа. Он и его коллеги из других стран ЕС в ближайшие дни обсудят ситуацию в Беларуси.

Кроме того, немецкий министр осудил действия властей в отношении протестующих. Мирные демонстранты в Беларуси требуют не больше, но и не меньше, чем диалога с собственной властью, подчеркнул Мас. Он назвал абсолютно неприемлемыми задержания, допросы и запугивания членов Координационного совета по трансферу власти. Совет неоднократно и отчетливо называл своей целью мирное решение нынешнего кризиса на основе действующей конституции, отметил глава МИД Германии.

Днем ранее члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 10 суток административного ареста. Их обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Следственный комитет Беларуси 26 августа намерен допросить еще одного члена президиума совета — нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже несколько недель продолжается политический кризис. В стране не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.