В межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан вошли представители всех силовых ведомств. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Там информируют, что Следственный комитет продолжает вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий, сообщает TUT.BY.

— Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях, — сообщили в Генпрокуратуре и отметили, что каждая такая проверка взята ими на контроль.

Для координации этой работы под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз.

В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, информирует пресс-служба.

О создании межведомственной комиссии сообщил министр внутренних дел Юрий Караев на встрече c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Он также заявил, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания, я не давал».

Накануне белорусские правозащитники сообщили, что получили свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео.

Несмотря на многочисленные и систематические сообщения о преступлениях, совершенных милицией, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не уволил никого из лиц, которые непосредственно участвовали в организации и совершении преступлений против участников мирного собрания и случайных прохожих, указали они.