Олег Михалевич, директор радио «Сталіца», забрал трудовую книжку. Он поддержал свой коллектив, который уволился в знак протеста.

О причинах ухода Михалевич рассказал TUT.BY.

Журналист стал работать в радиоэфире еще на первом курсе журфака. «Сталіцу» он возглавлял 11 лет.

— Ушла большая часть коллектива, где-то 11−12 человек. Несколько осталось: кто-то в отпуске, кто-то в декрете.

Как Олег Михалевич принял такое решение?

— После страшных событий, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа и в последующие дни, ко мне обратились мои коллеги, ведущие. Они хотели выступить с обращением к нашим слушателям и осудить насилие в отношении мирных граждан. Мы не призывали к какой-то стачке, мы поначалу хотели просто выступить с обращением.

Михалевич поддержал эту идею и обратился к руководству.

— Нам пообещали, что обращение покажут главе Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту. Потом позвонили и сказали, что Эйсмонт хочет встретиться с коллективом всего Дома радио (а не только «Сталіцы»). В тот день, 14 августа, некоторые люди выходили на смену в 5 утра и оставались до 7 вечера, когда была назначена встреча. Люди ждали до последнего, но, к сожалению, с нами никто так и не встретился. Сказали, что председатель был занят.

В понедельник, 17 августа, все развлекательные шоу были отменены. Ведущие не вышли в эфир.

— Я их прекрасно понимаю, все были в подавленном состоянии. У многих задержали друзей, знакомых. Они проводили ночи у Окрестина, потому что не могли их найти. Когда есть пострадавшие, очень тяжело работать в эфире и веселить народ. А «Сталіца» — музыкально-информационная станция. У нас развлекательных программ было много.

— Ваши коллеги говорили, что вечером во вторник, 18 августа, руководство предложило продолжить работу, но не сообщать новости о политике.

— Ребята хотели давать позицию двух сторон. И официальную, и альтернативную.

— Руководство хотело не сообщать эти новости? Или сообщать только официальную позицию?

— Я затрудняюсь ответить. Я не могу сказать за руководство.

— Какие планы на будущее?

— Первое время хочу прийти в себя. Я же все это читал, видел фотографии. Мне жалко всех: и пострадавших, и потерпевших с обеих сторон. Но так поступать… (Пауза.) Мне очень тяжело сейчас говорить. А потом я хочу работать. Вообще, я очень хотел и дальше работать на «Сталіцы». У нас очень хороший коллектив. Все хотели работать. Когда я вчера получил трудовую книжку, увидел, что она вся исписана благодарностями, много записей о награждении грамотами. Даже самой трудовой не хватило, пришлось сделать вкладыш. Что касается судьбы «Сталіцы», то мы не опустим руки, мы будем искать какие-то варианты. Может, не в эфире. Что-нибудь придумаем. Этого хотят и наши слушатели. Они нам пишут, поддерживают.

Сейчас в эфире радио звучит плей-лист, который по просьбе Дома радио подготовили сами сотрудники перед своим увольнением.