Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал в своем twitter ответ главе МИД Беларуси на письмо с просьбой не вводить санкции.

«Да, Владимир, я знаю тебя, Беларусь, и еще больше узнаю белорусов», — начал свой ответ глава МИД Литвы.

По словам Линаса Линкявичюса, власти Беларуси «собственноручно разрушили» существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также и «хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога».

«Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы демократическому суверенному государству и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками», — считает глава внешнеполитического ведомства Литвы.

«Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества. Выходом из этого морально и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства», — заверил белорусского коллегу Линас Линкявичюс

Мой ответ Владимиру Макею pic.twitter.com/86JBga47zg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 26, 2020

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 21 августа обратился к «коллегам» и «друзьям» в Евросоюзе — министрам иностранных дел.

«Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь — уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью», — начал свое обращение Владимир Макей.