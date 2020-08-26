В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

«В настоящее время, после тех событий, после выборов (в Беларуси — ИФ), убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси», — сказала она радиостанции LRT radijas.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один — находясь на территории Литвы.

«С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного», — отметила глава Департамента миграции.

Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили «о боязни расправы на родине».

«Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше», — считает Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.

Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. «Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте», — рассказала о прибывших Гудзинскайте.

Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством Литвы в середине августа, когда власти Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять протесты.