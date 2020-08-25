В телеграм-канале Координационного совета появилось заявление, касающееся прошедших 25 августа судебных процессов в отношении членов его президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Они были задержаны на проходной Минского тракторного завода и осуждены на 10 суток административного ареста якобы за организацию несанкционированного мероприятия.

«Считаем, что административный арест является еще одной формой давления на членов Координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления», – отмечается в сообщении.