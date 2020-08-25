Верховный суд отказал трем экс-кандидатам в президенты в возбуждении дел по жалобам по результатам выборов. Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно, пишет TUT.BY.

Что касается жалобы Светланы Тихановской, судья Верховного суда Анатолий Терех установил, что в суд Тихановская обратилась с жалобой, в которой указала, что 14 августа 2020 года решением ЦИК отказано в удовлетворении ее жалобы о признании недействительными выборов президента Беларуси. Полагая, что в удовлетворении жалобы отказано необоснованно, Тихановская просила решение ЦИК отменить и признать выборы президента, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными в целом по республике.

Верховный суд отмечает, что решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Тихановская воспользовалась своим правом, предусмотренным Избирательным кодексом, обратившись в Центральную комиссию с жалобой о признании выборов президента недействительными. Постановлением Центральной комиссии от 14 августа 2020 года в удовлетворении жалобы Тихановской отказано.

— Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда, — говорится в комментарии Верховного суда.

Поэтому Верховный суд принял решение отказать в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

По жалобе Андрея Дмитриева судья Верховного суда Игорь Мильто отмечает: Дмитриев в жалобе указал, что решением ЦИК от 14 августа 2020 года оставлена без удовлетворения его жалоба о признании недействительными выборов президента.

Ссылаясь на то, что решение по его жалобе «принято без глубокого и всестороннего исследования представленных им документов», Дмитриев просил суд отменить решение Центральной комиссии и признать выборы президента недействительными в целом по стране.

— Изучив жалобу заявителя, полагаю, что в возбуждении дела следует отказать, — отметил судья Мильто в определении.

Причины на то указаны те же, что и в случае с Тихановской: поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала и данный вопрос не входит в компетенцию Верховного суда, жалоба Андрея Дмитриева не подлежит рассмотрению в суде ввиду неподведомственности.

Жалобу Анны Канопацкой судья Инесса Лазовикова также не удовлетворила. Причины те же, что и в ситуации с жалобами Дмитриева и Тихановской.