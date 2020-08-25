Ведущий новостей Сергей Савицкий ушел с телеканала СТВ

24 августа стало известно, что ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Савицкий разместил фото с трудовой книжкой и подписал: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Какие-то подробности своего увольнения он не раскрыл.

Напомним, журналист рассказывал о новостях экономики на телеканале СТВ, до этого вел спортивные программы, работал на ОНТ и радио. За последние 2 недели многие белорусские журналисты уволились государственных телеканалов: ОНТ, СТВ, БТ. На их место пришли приглашенные из России журналисты, что заметно, как сообщают пользователи, по написанию названия страны «Белоруссия», а также путаницей в языках (несколько раз в бегущей строке на телеканале ОНТ был запущен текст не на белорусском, а украинском языке).