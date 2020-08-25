В Беларуси с 1 сентября вырастет стоимость некоторых видов сигарет. О ценах на табачные изделия и их ассортименте в сентябре сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Так, из продукции «Табак-Инвест» вырастут цены на Winston Classic, Winston Blue, Winston XS Purple Mix, Sobranie Caster — на 10 копеек, а на Winston Super Slims, Winston Compact Impulse и Winston XS, Sobranie Blue и Sobranie Gold – на 5 копеек.

У «Беларусьторга» дорожают Dunhill Fine — на 10 копеек, Pall Mall Demi — на 4 копейки.

Появятся и новые виды сигарет. Гродненская табачная фабрика «Неман», в частности, с сентября вводит в продажу два вида сигарет марки Rothmans of London (Blue и Silver) — по 2,55 рубля и Rothmans Click (Fmber и Colar) — по 2,60 и 2,40 рубля.

Что в итоге?

Подорожание в сентябре коснется немногих видов сигарет и составит около 4-10 копеек за пачку. Также в продаже появятся новые виды сигарет. Цены на сигареты обычно повышались в начале каждого месяца. Но, примечательно, что в начале августа стоимость сигарет в Беларуси не менялась у производителей и импортеров. При этом в продаже появились новые виды сигарет.