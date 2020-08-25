В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку.

Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси. В ходе заседания перед депутатами по видеосвязи выступит из Вильнюса лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.