25 августа 1991 года Верховный совет Беларуси придал Декларации о суверенитете, которая была принята 27 июля 1990-го, статус конституционного закона. Претендент на пост президента страны Светлана Тихановская обратилась по этому поводу к белорусскому народу.



Обращение было записано на белорусском языке. «Страна для жизни» опубликовала русский перевод.

Мне было всего 8 лет, когда Верховный Совет Беларуси принял Конституционный закон о независимости нашей страны. Этого требовали люди, за это проголосовал Парламент. И это произошло 25 августа 1991 года. Независимость – огромная ценность, это – возможность для народа самому быть хозяином на своей земле, самому определять свою судьбу и нести за это ответственность. Друзья, поздравляю вас с Праздником независимости! И от всего сердца желаю свободы, счастья и процветания вам и нашей родной стране!

Я вижу ваши радостные лица и понимаю, что мы преодолели страх. Я вижу в ваших глазах решимость и понимаю, что мы взяли на себя ответственность. Ответственность за себя и за Беларусь. Я чувствую биение ваших сердец, и я уверена, что надежда, воля и упорство приведут нас к победе!

Сегодня, 25 августа, на Площадь независимости вечером придут депутаты Независимости, которые участвовали в принятии Закона о независимости, и придут люди, которые доказали, что достойны жить в независимой стране. Ждем вас в 18:00. Вместе мы построим страну для жизни!