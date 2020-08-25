«Яндекс» вывез из Беларуси некоторых сотрудников своего местного офиса после обысков, прошедших в Минске 13 августа. Об этом изданию The Bell сообщили двое источников, знакомых с ситуацией в компании.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что всего в минском офисе работают порядка 300 человек — все на удаленном режиме. «Некоторые сотрудники уехали из города», — отметили в компании.

По данным The Bell, пока из страны были эвакуированы лишь несколько сотрудников, а тех, кто отказался покидать Беларусь, перевезли из Минска в загородные дома.

Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.

13 августа, в разгар протестных акций против итогов президентских выборов в Беларуси, в минские офисы «Яндекса» и Uber пришли неопознанные вооруженные люди, заблокировав там нескольких сотрудников.

Позже в «Яндексе» сообщили, что обыски проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. «Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были», — заявили «Медузе» в компании.