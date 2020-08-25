Страшная авария в Гомельской области: погиб 6-летний ребенок и две женщины, пять пострадавших — фото, видео

Вчера, примерно в 20.45, на 428 километре трассы «Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины», произошла страшная авария. Лоб в лоб врезались «Тойота» и «Мицубиси».

Как сообщили в МВД, погибли 32-летняя женщина, 6-летний ребенок (пассажиры «Тойоты») и 59-летняя пассажирка «Мицубиси», пишет издание «Сильные Новости».

Пострадали пять человек: оба водителя и трое детей из автомобиля «Мицубиси», которым было 4, 9 и 12 лет соответственно. Все они госпитализированы.

По предварительной информации, дети находились в специальных креслах, но это не спасло их от травм.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Обстоятельства ДТП расследуются.