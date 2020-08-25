По делу о взятках в сахарной отрасли задержаны все бывшие руководители четырех сахарных комбинатов страны.

Следователи Комитета государственной безопасности отпустили из следственного изолятора одного из ключевых фигурантов так называемого «сахарного дела» – бывшего заместителя начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Владимира Тихиню.

«Ему изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы», – сообщил Sputnik его адвокат Олег Дубовец во вторник.

Дубовец отказался сообщить, какая мера пресечения применена к Тихине – домашний арест или подписка о невыезде, отметив, что сам он давал подписку о неразглашении.

Как сообщили источники, знакомые с ходом расследования «сахарного дела», «пока нет информации, что кому-то еще изменили меру пресечения».

«Сроки расследования по делу в очередной раз продлены», – сказал собеседник Sputnik.

Бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Тихиня был задержан первым по делу «сахарной мафии», КГБ показало оперативную съемку, на которой видно, как человек, похожий на Тихиню, кладет в карман сверток с деньгами, полученный от бизнесмена.

В отношении задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас подозреваемые дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

КГБ Беларуси уже более полугода расследует так называемое «сахарное дело». Руководители всех четырех профильных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.