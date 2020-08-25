Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной силы в отношении граждан Республики Беларусь.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственные за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты.

Андрей КРАВЧЕНКО,

серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта;

Дмитрий АСАНОВ,

боксер, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира – 2015, победитель II Европейских игр – 2019, серебряный призер I Европейских игр – 2015.

Степан ПОПОВ,

чемпион мира и Европы, победитель l Европейский игр по самбо, заслуженный мастер спорта, обладатель мирового диплома в спорте FairPlay;

Александра ГЕРАСИМЕНЯ,

двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта;

Наталия ЛЕЩИК,

серебряный призер Олимпиады-2012, чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубка мира по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта;

Эльвира ГЕРМАН,

чемпионка Европы – 2018 по легкой атлетике;

Марина АРЗАМАСОВА,

заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка мира – 2015 и чемпионка Европы – 2014;

Анна ГУСЬКОВА,

олимпийская чемпионка по фристайлу;

Александра РОМАНОВСКАЯ,

чемпионка мира по фристайлу – 2019;

Николай КОЗЕКО,

главный тренер сборной Беларуси по фристайлу;

Екатерина СНЫТИНА,

капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу;

Елена ЛЕВЧЕНКО,

финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира – 2010, бронзовый призер чемпионата Европы – 2007;

Ольга МАЗУРЕНОК,

заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон, Берлин-2018);

Елена КЛИМОВА,

тренер по плаванию, заслуженный тренер Беларуси;

Василий ХОМУТОВСКИЙ,

экс-голкипер сборной Беларуси, чемпион Беларуси, двукратный чемпион Румынии, обладатель Кубка Румынии, тренер вратарей брестского «Динамо»;

Александр КУЛЬ,

баскетболист, бывший игрок национальной сборной Беларуси;

Наталья ПЕТРАКОВА,

мастер спорта международного класса, старший тренер женской национальной команды по гандболу;

Карина ЕЖИКОВА,

мастер спорта, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу;

Артур УДРИС,

член сборной Беларуси по волейболу, призер чемпионата Катара, бронзовый призер клубного чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны;

Дмитрий ДЮБИН,

мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член национальной команды, бронзовый призер чемпионата Европы – 2018, серебряный призер Кубка Европы – 2019.

(Всего 341 подпись.)

Публикация — из № 67 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.