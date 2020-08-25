С 2021 года налоговые органы будут получать все данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов в семи странах.

Соответствующий закон «О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования» опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает Sputnik.

Согласно закону, белорусское министерство по налогам и сборам с 2021 года начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан и юрлиц с коллегами из стран Содружества. Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.

Данные будут передаваться в автоматическом режиме. В данный момент обмен информацией о доходах и имуществе граждан происходит только по запросу.

Автоматически налоговые органы стран СНГ будут обмениваться также сведениями о доходах и активах юридических лиц. Кроме того, будет предоставляться информация о суммах уплаченных налогов и сборов.

Документ был подписан в 2018 году. К нему присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.