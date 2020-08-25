Независимые музыканты из Беларуси, России, Украины и других стран выпустили сборник песен в поддержку белорусов, пострадавших и лишившихся работы из-за политических репрессий.

Сборник включает 21 трек, он доступен на Bandcamp, все собранные средства будут напрямую перечислены в Фонд солидарности Беларуси Bysol.

Инициатором проекта «For Belarus» выступила певица Галя Чикис, ее поддержали российские группы «Аигел» («Царапки») и «Интурист» («Товарищ криминал»), украинская певица Alyona Alyona («Вiдчиняй»), белорусских коллективов «Молчат Дома» («Я не коммунист») и Super Besse (с кавером на «Перемены» Виктора Цоя), шведская исполнительница Молли Нильссон («The Power Ballad»), нидерландский певец Томас Азиер («For Tsoy»), канадская певица с русскими корнями Мишель Гуревич («Art Of Life»).

“События, происходящие сегодня в Беларуси, ужасны и, возможно, чудесны, — говорится в обращении авторов проекта. — Ужасны, потому что нелегитимный президент Александр Лукашенко, известный как “последний диктатор Европы”, ведет войну против сограждан на виду у всего мира: его силы избивают, мучают и убивают мирных демонстрантов, борющихся за право на честные и прозрачные выборы. Тысячи людей были арестованы, многие из них до сих числятся пропавшими без вести. Но события в Беларуси и чудесны, потому что этот самый масштабный акт солидарности в истории Беларуси происходит без координации, руководства и даже доступа к интернету в первые после выборов дни […] Хотя у белорусов появилась реальная надежда на праведную победу, им требуется ваша поддержка, помощь и внимание”.

Что такое Фонд солидарности?

Фонд солидарности (он же — “касса взаимопомощи” для участников забастовок в Беларуси и всех тех, кто лишился работы из-за политических репрессий) организовали медиаменеджер, основатель Sports.ru Дмитрий Навоша, сооснователи кампании BY_help Андрей Стрижак и Алексей Лявончик, создатель компании PandaDoc, успешный бизнесмен из “Кремниевой долины” Микита Микадо и гендиректор медицинского стартапа из Нидерландов Deepdee Ярослав Лихачевский.

С момента запуска Фонд собрал уже более 2 млн евро. Любой беларус, присоединившийся к забастовке стачечного комитета под эгидой Национального забастовочного комитета (НЗК) Беларуси, может рассчитывать на получение до 1500 евро (средняя трехмесячная зарплата). НЗК уже объявил о том, что выделит по 100 тыс. долл. МТЗ, МЗКТ и “Гродно Азот”, а также поможет и другим предприятиям.

Как забастовщикам получить помощь?

Чтобы получить финансовую помощь, главам организованных заводских стачечных комитетов (стачкомов) необходимо связаться в “телеграмме” по номеру: +375445100511. Для прямой связи с бизнесом всем представителям стачкомов нужно написать в личку @BYNZK.

Когда, сколько, кому?

Сразу после создания стачкома и присоединения к забастовке НЗК переведет деньги по предоставленным рабочими спискам. При этом рабочие и только рабочие в составе стачкомов будут решать, как распределить средства.

Как помочь участникам забастовок?

Если вы хотите помочь бастующим, просто заполните форму: https://bit.ly/3axKg14