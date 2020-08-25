Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов выехать в Минск, и он заявил о своем желании содействовать усилиям по демократизации в Беларуси, сообщила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

«На этой неделе состоится чрезвычайное заседание ОБСЕ, чтобы обсудить поддержку белорусов. Было предложено провести это заседание в Минске. Высокий представитель ясно высказался по этому поводу: он готов участвовать в этих визитах и во всех усилиях по демократизации и поиску мирного решения», — сказала высокопоставленный дипломат ЕС, выступая во вторник в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, проходящего в форме видеоконференции.

«Высокий представитель готов выехать на место даже при том, что сейчас внимание сосредотачивается в первую очередь на предложениях со стороны ОБСЕ, которые мы готовы поддержать», — добавила Шмид.

Она заявила, что Боррель активно выступает за то, чтобы не было допущено внешнего вмешательства в дела Беларуси. Он призывает власти Беларуси участвовать в национальном диалоге, отметила генсек ЕВС.

Шмид напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, и мы также выступаем в защиту независимого и свободного выбора белорусского народа. И мы убеждены, что такова и позиция России», — заявила Шмид.