Жители Литвы встали в «цепь солидарности» с белорусами

Участники акции под названием «Путь свободы» были одеты в белую одежду, держали в руках флаги Литвы или национальные флаги Беларуси, а также гладиолусы.

Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую цепь в знак солидарности с белорусами, выступающими против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

По данным издания , в акции под названием «Путь к свободе» участвовало около 50 тысяч человек.

Сообщается, что люди выстроились от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Ранее МИД Литвы передал на утверждение в МВД Литвы список белорусских чиновников, против которых вводятся санкции за причастность к фальсификациям итогов президентских выборов и подавление протестов белорусов.

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