«Заморозка вкладов уничтожит банковскую систему» – эксперт

За последние дни курс всех валют резко вырос, а белорусы устремились в обменники, чтобы конвертировать дешевеющие рубли в доллары-евро, на крайний случай – в российские рубли. Тем временем Нацбанк приостановил проведение постоянно доступных кредитов овернайт, а Минфин Беларуси прекратил публиковать график размещения гособлигаций. Что станет делать власть, чтобы остановить «набеги на банки», какие ограничения могут быть введены?

Что происходит?

За последние дни произошло сразу несколько знаковых событий.

Во-первых, уже вторые валютные торги подряд белорусский рубль сильно дешевеет против всех валют разом. Евро уже преодолел отметку 3 рубля, доллар подбирается к максимумам по году. Особенно впечатляюще это выглядит на графиках.

Во-вторых, начался серьезный ажиотаж со стороны населения в части покупки валюты. Мы фиксируем очереди у обменников и периодический дефицит наличной валюты в обменных пунктах.

В третьих, Нацбанк объявил мораторий на проведение постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт с 24 августа по 15 сентября этого года. Этими кредитами банки пользовались для быстрого пополнения ликвидности, например, при высоком оттоке вкладов.

В четвертых, Минфин после безуспешных попыток разместить гособлигации на внутреннем рынке несколько дней подряд (было получено 0 заявок на их покупку) решил вовсе не публиковать эту информацию в третьем квартале. Напомним, размещением гособлигаций в том числе покрывался дефицит бюджета.

Вспоминая 2011-й

О возможных ограничениях на банковском рынке и их последствиях для экономики специально для Myfin.by рассказывает экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

– 30 июля вступила в силу новая редакция «Закона о валютном регулировании и валютном контроле». Согласно этому документу, Национальным банком могут быть введены следующие ограничения:

введение лимитов на объемы, количество и сроки валютных и валютно-обменных операций;

получение спецразрешения Нацбанка на проведение валютных операций;

требование обязательной продажи валютной выручки юрлицами.

Это – основные меры, которые прописаны в «Законе». Насколько вероятна возможность введения этих пунктов сказать сложно, потому что неизвестен в режиме реального времени масштаб спроса на валюту, насколько велики дисбалансы на валютном рынке страны и насколько устойчиво это увеличение спроса.

По моему мнению, если из вышеперечисленных ограничений что-то будет вводиться, то применяться они будут постепенно, а не все разом. То есть, если будут устанавливаться лимиты на валютные операции, то как было в 2011 году, они будут идти по нарастающей.

Запасов хватит

– Для объективности невозможно не сказать о том, что объем резервов и его ликвидная часть позволяют как минимум на несколько недель, а то и месяц, стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Поэтому считаю, что вероятность того, что в ближайшее время будут вводиться валютные ограничения не столь велика.

Ключевым фактором здесь является ситуация в режиме реального времени, а ее видит только Национальный банк: каковы сейчас объемы спроса на валюту, насколько он превышает предложение на рынке.

Последний шаг

– Могут ли «заморозить депозиты»? Да, возможно и такое. Но это – последний из возможных шагов, потому что легально это сделать сложно – такая опция не прописана ни в Банковском кодексе, ни в иных документах.

Этот шаг приведет к разрушению доверия на финансовом рынке на долгие годы. Поэтому пока возможно не применять это ограничение, власти будут пытаться этого избежать.

Что в итоге?

– На мой взгляд, сначала будут, насколько это возможно, задействованы валютные резервы. Если этого окажется недостаточно, и спрос на валюту и ее отток из банковской системы будут превышать эти возможности, станут постепенно вводить и наращивать валютные ограничения. Если уже и это не поможет, то последним шагом станет «заморозка вкладов», но непонятно, как это сделать легально. Хотя в нашей стране, как можно заметить, вопрос легального обоснования является не самым главным.