Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что массовые и мирные демонстрации в Минске и по всей Беларуси производят на него сильное впечатление, власти республики должны вступить в диалог с народом.

«Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен», — написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в твиттере в воскресенье.

«Власти должны без промедления вступить в национальный диалог», — призвал Боррель.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метрах от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих. «Как крысы разбежались», — заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео президент летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: «Где они?», имея в виду протестующих. Он отвечает: «Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким».

Ранее близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, где Лукашенко выходит из вертолета, который приземлился на территории Дворца Независимости. На видео, опубликованном каналом, на Лукашенко бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: «Там никого не осталось, да?».