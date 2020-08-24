В Израиле археологи обнаружили тайник с золотыми монетами, который был спрятан примерно 1100 лет тому назад, сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, в Управлении древностей Израиля отказались назвать точное место раскопок, опасаясь, что многочисленные охотники за сокровищами могут присоединиться к поискам.

«Клад был спрятан в глиняном сосуде и закопан в землю. Находка включает в себя 424 золотые монеты, большинство из них относится к периоду древнего ислама и династии аббасидских халифов», – рассказал руководитель раскопок Лиат Надав-Зив.

По его словам, человек, который закопал сокровища 1100 лет тому назад, скорее всего, планировал вернуться и забрать его. Он прибил рядом лопату, чтобы та не сдвинулась с места. «Мы можем только предполагать, что помешало ему вернуться за деньгами», – отметил археолог.

Ученый добавил, что монеты сохранились в отличном состоянии, как будто бы их отчеканили вчера. По его мнению, находка может свидетельствовать об обширной международной торговле в те времена.

«Это один из самых древних кладов, относящихся к тому периоду (конец IX века) и найденных в Израиле. Монеты сделаны из чистого золота – 24 карата, их общая масса – 845 чистого золота – это огромные деньги по тем временам», – сказал специалист по монетам в Управлении древностей доктор Роберт Кол.