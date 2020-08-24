Со следующего месяца вступает в силу Постановление Кабмина Украины «О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Подробности рассказали в Госпогранкомитете, сообщает Mlyn.by.

Из списка документов для въезда и выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

«С 1 сентября жители страны-соседки смогут пересекать границу только с заграничными паспортами», — пояснили в ГПК.

Украинцев, которые едут в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами не пропустят через госграницу.