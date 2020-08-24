Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков раскритиковал зарубежные акции солидарности с протестующими белорусами.

«Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые «несогласные и протестующие» восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси», — написал Равков в Facebook.

По его словам, «машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят».

«В связи с этим вопрос к тем, кто так умилён заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?» — заявил Равков.

«Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» – и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции», — добавил он.