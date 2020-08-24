Минфин подготовил правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам.

Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые —правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года, передает belmarket.by со ссылкой на РБК.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовал департамент государственного долга и государственных финансовых активов Минфина 19 августа.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора». В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. В качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

— государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

— государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

— государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;

— государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;

— государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B-(Standard & Poor’s, Fitch) или B3 (Moody’s Investors Service);

— государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов.

ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, таких традиционных кредитополучателей РФ, как Армения, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Венесуэла и Беларусь.