В министерстве иностранных дел Беларуси приняли решение об освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещени. Указ подписал Лукашенко.

В ответ белорусский дипломат записал обращение, в котором рассказал, что стоит поменять и сделать в стране.

«В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не достигнут того эффекта, который могут иметь неадекватные действия силовиков против демонстрантов и просто любопытных», — заявил Игорь Лещеня.

«Были телеизвинения перед теми, кто «случайно попал под раздачу», был призыв простить милиционеров, если они где-то ошиблись и заявления о том, что около половины фото пострадавших – это «фейки», — говорит дипломат. — Но ошибка – это, наверное, когда разок случайно кому-то досталось дубинкой. Информация о похожих издевательствах из разных городов говорит о некоей системности. И это означает, что в определенной ситуации на месте избиваемых могут оказаться и те, кто сейчас враждебно смотрит на участников нынешних демонстраций».

«Власть вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем известным заявлениям о пытках и издевательствах. Должна быть создана специальная комиссия из представителей гражданского общества, МВД, Прокуратуры, Следственного комитета, врачей, известных белорусов. Как обласканных властью, так – и не очень. А вот возглавлять ее должен точно не чиновник. Я думаю, что объективно расследовать все эти случаи на национальном уровне – дело чести и престижа», — призвал Игорь Лещеня.

В то же время, дипломат выказал опасения из-за обвинений министра обороны в адрес демонстрантов с бел–чырвона–белыми флагами.

«Я очень надеюсь, что вернусь в Беларусь, где не будет военного положения, где человек в погонах и с оружием в руках не будет стрелять в человека без оружия, который погоны никогда не носил. Насилие и кровь – это то, от чего не отмыться», — заявил дипломат.

Также уволили из МИД вышедшего неделю назад на пикет сотрудника центрального аппарата, начальника Историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка. Заместитель начальника управления евразийской интеграции Елена Копанева, которая вышла поддержать Казаченка на пикете, также больше не работает в МИД, сообщает tut.by.