Лукашенко и «так называемые митингующие»: адекватная реакция?

Воскресенье 23 августа ознаменовалось новой акцией протеста. На улицы Минска вышло более 100 тысяч человек, чтобы выразить свой протест действиями власти.

Акция была сугубо мирная. Многие пришли с флагами, цветами, воздушными шариками, взяли собой детей. Собравшись на площади Независимости, люди прошли к Октябрьской площади и далее – к стеле «Минск – город-герой». Там мирное шествие ждали солдаты и омоновцы, отгородившись от людей рядами колючей проволоки.

Объяснение этому заградотряду дал в своем эмоциональном видеобращении министр обороны Виктор Хренин:

— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — продолжил он на повышенных тонах. — В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией.

Объяснения, желает ли министр обороны, чтобы армия вела боевые действия против своего народа, от Виктора Хренина не последовало.

После митинга у стелы многие протестующие стали расходится, но некоторые двинулись в сторону Дворца Независимости, где, как выяснилось позже, весь день заседал в оперативном штабе Александр Лукашенко.

Люди подошли к заграждению, созданному цепью омоновцев и спецтехникой, помитинговали и разошлись. Разумеется, Дворец Независимости никто не штурмовал. Здесь также было все спокойно, обошлось без провокаций.

Однако реакция Александра Лукашенко на мирную акцию оказалась не менее шокирующей, чем спич министра обороны. Когда митинг фактически закончился, Лукашенко решил посмотреть на него с высоты и поднялся над городом на вертолете. Из геликоптера он вышел с автоматом и бронежилете. У 15-летнего Коли был также автомат, бронежилет и каска. С кем собрались воевать эти люди?

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт своим комментарием добавила в происходящее сюрреализма, сообщив, что Александр Лукашенко весь день сидел во дворце.

«В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило не на долго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — отметила пресс-секретарь.

Но каких проявлений какой смелости она ожидала от мирной акции?

Вот фотографии тех, кто вышел 23 августа на улицы Минска и, видимо, для защиты от которых власти понадобились автоматы.

Фото Thinktanks.by, TUT.BY, Svaboda.org и Nn.by