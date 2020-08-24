АктуальнаПалітыка Координационный совет. Пресс-конференция 24 августа 2020 года 24.08.2020 в 13:17 501 Фото из открытого источника Присоединяйтесь к прямой трансляции пресс-конференции Координационного совета. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА БАТЭ догоняет солигорский «Шахтер» Класковский: «Монолит власти продолжает понемножку крошиться» Коронавирус в Беларуси: заразились 70468 человек, выздоровели — 68839, умерли — 642. За последние сутки заразившихся стало больше на 183 человека, умерших — на... Гомель: пратэст праз блакіроўку (фота, абноўлена) У Гродне тысячы людзей на маршы новай Беларусі Беларусь, 23 августа 2020 года. День солидарности (обновляется) Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Ельцин, КГБ и давление Запада: интервью с Леонидом Кравчуком о рождении... 24.08.2020 в 15:11 Затрыманы сустаршыня страйкама Беларуськалія Анатоль Бокун: страйкам паставіў ультыматум уладам 24.08.2020 в 14:57 Коронавирус в Беларуси: заразились 70645 человек, выздоровели — 68925, умерли... 24.08.2020 в 14:11 В Израиле нашли тайник с золотом времен Аббасидского халифата 24.08.2020 в 13:39 Координационный совет. Пресс-конференция 24 августа 2020 года 24.08.2020 в 13:17