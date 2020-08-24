Из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Литвы во время проведения «Пути свободы» в понедельник вручена нота Беларуси.

«Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста», — сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей. «Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение», — добавил глава дипломатической службы Литвы.

В то же время белорусское новостное агентство БелТА в понедельник сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Литвы — по утверждению Министерства обороны Беларуси, из Литвы был запущен воздушный шар из восьми воздушных шаров с «антигосударственной» символикой.

БелТА утверждает, что полет шара был пресечен вертолетами Ми-24, из-за инцидента готовится нота литовской стороне.

Однако руководитель дипломатической службе Литвы сказал BNS, что пока документы не получены.