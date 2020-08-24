24 августа у проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

В Координационном совете TUT.BY сообщили, что Ковалькова находится в ЦИП на Окрестина, о местонахождении Сергея Дылевского информации нет. Задержанного утром сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна оштрафовали.

Напомним, 24 августа около 11.30 возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Они задержаны в рамках административного процесса, уточнила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. В Координационном совете сообщили, что Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Но речь идет именно об административном процессе, то есть, вероятно, о нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Задержанного утром сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили, сообщили правозащитники.

Ранее Бокуна вызвали в милицию, он перестал выходить на связь. Потом официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев подтвердил, что Бокун находится в Солигорском РОВД, в отношении него начато административное дело по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.